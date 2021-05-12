"Несмотря на всхлипывания общества": После трагедии в Казани Онищенко призвал запретить все агрессивные сайты

Чтобы предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Казани, недостаточно ужесточить правила продажи оружия, нужно закрывать сайты с запрещённой информацией, которые толкают подростков на суициды и убийства. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио "Комсомольская правда".

Парламентарий заявил, что особенность ребят школьного возраста — это подражание взрослым. Он подчеркнул необходимость привлечения медиков, психиатров и школьных психологов к решению проблемы.

"Вы поймите, тот возраст, о котором идёт речь, это возраст подражания. Конечно же, это комплексная проблема, которую нужно профилактировать прежде всего воспитанием. Рецензии Интернета, все эти сайты суицидальные, которые заставляли детей накладывать на себя руки, эти агрессивные сайты — их нужно закрывать. И не обращать никакого внимания на все эти всхлипывания псевдолиберальной нашей части", — подчеркнул Онищенко.

По его словам, также необходимо работать с информацией, которую потребляют дети, и следить за тем, какие ресурсы они смотрят и чему отдают предпочтение.

"Нужен контроль за тем, чем занимаются дети в Интернете, какие сайты смотрят эти дети. Всех детей взять на контроль. Ведь мы же с вами, когда учились, у нас были книги до 16 лет, да? Это ж то же самое. Смотреть, какое предпочтение ребёнок даёт сайтам. Технически это возможно", — сказал Онищенко.

Вдобавок к этому необходимо заняться вопросом улучшения охраны в школах, считает Онищенко. По его словам, на входе в учреждениях должны сидеть не вахтёры "в домашних тапочках", а профессионалы.

"Сегодня должно быть так, что, если я, человек, не имеющий прямого отношения к этой школе, зашёл на территорию школы, уже должна гореть красная лампочка. И это можно сделать, потому что камеры сегодня позволяют, компьютерные возможности огромные", — объяснил депутат.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

Авторы