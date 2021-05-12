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Меркель заявила, что ошеломлена трагедией в Казани

Канцлер выразила соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.

12 мая 2021, 13:26
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что потрясена трагедией в Казани, где злоумышленник открыл стрельбу по школьникам. Лидер ФРГ выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Канцлер и правительство ошеломлены этим нападением. Мы сочувствуем близким убитых, раненым желаем быстрого и полноценного выздоровления", — сказал журналистам официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии

В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с инцидентом в Казани. Также слова поддержки тем, кого коснулась трагедия, высказали представители украинской оппозиции.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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