Меркель заявила, что ошеломлена трагедией в Казани

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что потрясена трагедией в Казани, где злоумышленник открыл стрельбу по школьникам. Лидер ФРГ выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Канцлер и правительство ошеломлены этим нападением. Мы сочувствуем близким убитых, раненым желаем быстрого и полноценного выздоровления", — сказал журналистам официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В Татарстане похоронили всех девятерых погибших при стрельбе в казанской гимназии

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.