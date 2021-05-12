В Госдуме оценили предложение ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение оружия. Как пояснил парламентарий в интервью RT, в связи со вчерашней трагедией сейчас будет появляться много подобных инициатив.

"Случай, который произошёл в Казани, не единственный. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьёзно. Эта инициатива будет очень внимательно рассматриваться, как только попадёт к нам", — пояснил он.

Помимо этого, Шхагошев рассказал о том, что в данный момент идёт подготовка закона об увеличении тюремных сроков за изготовление, хранение и сбыт самодельных взрывных устройств, который получил заключение о поддержке ещё в 2019 году.

Авторы