В Госдуме оценили предложение ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
По словам Адальби Шхагошева, в связи с трагедией в Казани сейчас ведётся "очень серьёзный анализ" действующего законодательства по части оборота оружия. Поэтому любые предложения будут рассмотрены с особым вниманием.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение оружия. Как пояснил парламентарий в интервью RT, в связи со вчерашней трагедией сейчас будет появляться много подобных инициатив.
"Случай, который произошёл в Казани, не единственный. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьёзно. Эта инициатива будет очень внимательно рассматриваться, как только попадёт к нам", — пояснил он.
Помимо этого, Шхагошев рассказал о том, что в данный момент идёт подготовка закона об увеличении тюремных сроков за изготовление, хранение и сбыт самодельных взрывных устройств, который получил заключение о поддержке ещё в 2019 году.
Ранее сообщалось, что пересмотру также будет подвергнут закон об обороте оружия в РФ. Решение связано с инцидентом в гимназии в Казани, где 19-летний бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Зайдя через главный вход, он начал вести огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.
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