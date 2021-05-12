Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2021, 16:37

В Госдуме оценили предложение ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

По словам Адальби Шхагошева, в связи с трагедией в Казани сейчас ведётся "очень серьёзный анализ" действующего законодательства по части оборота оружия. Поэтому любые предложения будут рассмотрены с особым вниманием.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение оружия. Как пояснил парламентарий в интервью RT, в связи со вчерашней трагедией сейчас будет появляться много подобных инициатив.

Весь в чёрном и не прячет ружьё: Лайф публикует видео с напавшим на школу в Казани
Весь в чёрном и не прячет ружьё: Лайф публикует видео с напавшим на школу в Казани

"Случай, который произошёл в Казани, не единственный. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьёзно. Эта инициатива будет очень внимательно рассматриваться, как только попадёт к нам", — пояснил он.

Помимо этого, Шхагошев рассказал о том, что в данный момент идёт подготовка закона об увеличении тюремных сроков за изготовление, хранение и сбыт самодельных взрывных устройств, который получил заключение о поддержке ещё в 2019 году.

Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани
Выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у задержанного за стрельбу в Казани

Ранее сообщалось, что пересмотру также будет подвергнут закон об обороте оружия в РФ. Решение связано с инцидентом в гимназии в Казани, где 19-летний бывший ученик открыл стрельбу по школьникам. Зайдя через главный вход, он начал вести огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.

BannerImage

Фото © Pixabay

Георгий Грачев
  • Новости
  • Законы
  • Госдума
  • Общество
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar