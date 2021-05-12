Крымчанин захотел проверить бдительность ФСБ и написал о ложном теракте в школе

Крымчанин захотел проверить бдительность ФСБ и написал о ложном теракте в соцсетях. Видео © Крыминформ

В Крыму мужчина решил проверить бдительность сотрудников ФСБ и публично в соцсетях сообщил о готовящемся теракте в школе. Правоохранители оценили рвение гражданина и задержали его. Об этом сообщило ИА "Крыминформ".

"Гражданин написал в социальной сети, что ему известно о подготовке "расстрела" в одной из крымских школ. Оперативниками личность этого мужчины установлена, он был задержан", — рассказал собеседник агентства.

Задержанный рассказал, что хотел проверить работу правоохранительных органов. Он признал глупость своего поступка и раскаялся в содеянном.

"Я хотел проверить реакцию, как вычислят человека: просто я не верил, что реально вычисляют так. Оказалось — да, действительно возможно. Приехали, очень быстро задержали", — заявил мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела за ложное сообщение об акте терроризма.

Лайф ранее писал, что украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под именем Евгений Вольнов, заочно приговорили к шести годам колонии за пропаганду терроризма и публикацию телефонных разговоров с одобрением экстремизма.

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