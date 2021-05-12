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Экс-нардеп Журавко рассказал, почему Украину не возьмут в ЕС: Бедные Европе не нужны

Политик также отметил, что наиболее важной причиной отказа в членстве является незавершённый конфликт в Донбассе.

12 мая 2021, 13:05
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Страны ЕС, несмотря на заверения о вечной дружбе, не стремятся принять Украину в свои ряды. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал причины такого поведения Брюсселя.

"Начнём с того, что Евросоюз прекрасно понимает, что Украина находится под внешним управлением. Кроме того, бедные страны ЕС не нужны. Больше половины стран Европейского союза прекрасно понимают, что Украине с нацизмом, беспределом и коррупцией в ЕС делать нечего, — сказал он в беседе с ФАН. — Я могу сказать, что Украина не попадёт в Евросоюз. Это связано с нищетой и бедностью страны. Помимо этого, сегодня Украина не в состоянии вовремя погашать свои долговые обязательства. Государство ходит как попрошайка по всему миру".

Экс-депутат также отметил, что наиболее важной причиной отказа в членстве в ЕС является незавершённый конфликт в Донбассе. По его словам, в ЕС прекрасно понимают, чем может закончиться принятие страны в свои ряды, поэтому им проще изображать дружбу, чем участвовать в международном конфликте.

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Однако в самом Евросоюзе об этом немного другого мнения. Матти Маасикас, посол ЕС на Украине, во время онлайн-конференции рассказал, что страна не вошла в экономико-политическое объединение, потому что не все члены союза согласны с решением принять её.

"Решение о членстве должно приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошее правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент всё ещё не существует консенсуса между странами — членами ЕС по предоставлению этой, как мы называем её на сленге ЕС, европейской перспективы", — сказал он.

Ранее Украина была признана опасной для журналистов страной после произошедшего там избиения стрингера Ruptly. Незалежная традиционно находится в лидерах списка европейских государств с наиболее высоким показателем нападений на репортёров.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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