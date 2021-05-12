Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году

Силовики предотвратили теракт в 2020 году, который злоумышленники планировали совершить в торговом центре Мурманска. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

По его словам, в 2019 году благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов на территории округа были предотвращены три атаки.

Патрушев отметил, что террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что всего в 2020 году в России было предотвращено 44 теракта, задержано более 800 бандитов и их пособников. А за последние два года российские спецслужбы предотвратили 78 терактов. Причём шесть из них планировалось совершить в Крыму.

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