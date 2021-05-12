Мишустин назвал абсолютно необходимым ношение масок
Премьер призвал соблюдать эту процедуру и следовать советам врачей.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Масочный режим — необходимая мера. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчётом о работе правительства.
По словам главы правительства, соблюдение масочного режима является одной из ключевых рекомендаций медицинских специалистов. При этом есть конкретные советы врачей в случае, если человек переболел или в его организме есть достаточное количество антител.
"Соблюдение этих процедур абсолютно необходимо, есть определённые рекомендации медиков в случае, если человек переболел или количество соответствующих антител достаточно, чтобы он не заразился", — сказал Мишустин.
Ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что в РФ формируется "мощный санитарный щит", о котором глава государства Владимир Путин говорил в своём Послании Федеральному собранию.
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