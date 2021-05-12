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Мишустин назвал абсолютно необходимым ношение масок

Премьер призвал соблюдать эту процедуру и следовать советам врачей.

12 мая 2021, 12:40
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Масочный режим — необходимая мера. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчётом о работе правительства.

По словам главы правительства, соблюдение масочного режима является одной из ключевых рекомендаций медицинских специалистов. При этом есть конкретные советы врачей в случае, если человек переболел или в его организме есть достаточное количество антител.

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"Соблюдение этих процедур абсолютно необходимо, есть определённые рекомендации медиков в случае, если человек переболел или количество соответствующих антител достаточно, чтобы он не заразился", — сказал Мишустин.

Ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что в РФ формируется "мощный санитарный щит", о котором глава государства Владимир Путин говорил в своём Послании Федеральному собранию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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