Мишустин назвал абсолютно необходимым ношение масок

Масочный режим — необходимая мера. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчётом о работе правительства.

По словам главы правительства, соблюдение масочного режима является одной из ключевых рекомендаций медицинских специалистов. При этом есть конкретные советы врачей в случае, если человек переболел или в его организме есть достаточное количество антител.

"Соблюдение этих процедур абсолютно необходимо, есть определённые рекомендации медиков в случае, если человек переболел или количество соответствующих антител достаточно, чтобы он не заразился", — сказал Мишустин.

Ранее сегодня Михаил Мишустин заявил, что в РФ формируется "мощный санитарный щит", о котором глава государства Владимир Путин говорил в своём Послании Федеральному собранию.

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