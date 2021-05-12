СМИ выяснили, что Джиган тайно лежал в больнице с коронавирусом незадолго до поездки на Мальдивы
До госпитализации рэпер уже побывал с женой и детьми в Стамбуле, после чего решил отправиться на другой курорт — с небольшой передышкой в России.
Известный 35-летний рэпер Джиган недавно пропал из всех соцсетей, встревожив фанатов. Он даже пропустил день рождения жены и дочери, который те отпраздновали без него. Оксана Самойлова в "Инстаграме" объяснила, что настоящее торжество перенесено по некоторым причинам. "Сейчас мне нужны силы на восстановление", — призналась модель под своими праздничными фото.
Однако КП удалось узнать благодаря своим источникам, что на самом деле рэпер неделю пролежал в больнице Коммунарки с коронавирусом. Врачи приняли решение о госпитализации и наблюдении, хотя по всем признакам состояние Джигана не было критическим или даже тяжёлым.
35-летний пациент находился на лечении в городской клинической больнице № 40 в период с 21 по 27 апреля, у него был диагностирован коронавирус. Он получил всё необходимое лечение и уже выписан из больницы
Перед тем как попасть в больницу, рэпер побывал с семьёй в Стамбуле, а после выписки он вместе с женой и детьми отправился отдыхать на Мальдивы. Проблемы с соблюдением карантина наблюдаются у звезды не в первый раз. Год назад он уже проигнорировал все правила и устроил вечеринку сразу после возвращения из Майями. В свой загородный дом он пригласил множество друзей, а после хвастался в соцсетях шумным гуляньем.