СМИ выяснили, что Джиган тайно лежал в больнице с коронавирусом незадолго до поездки на Мальдивы

Известный 35-летний рэпер Джиган недавно пропал из всех соцсетей, встревожив фанатов. Он даже пропустил день рождения жены и дочери, который те отпраздновали без него. Оксана Самойлова в "Инстаграме" объяснила, что настоящее торжество перенесено по некоторым причинам. "Сейчас мне нужны силы на восстановление", — призналась модель под своими праздничными фото.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Однако КП удалось узнать благодаря своим источникам, что на самом деле рэпер неделю пролежал в больнице Коммунарки с коронавирусом. Врачи приняли решение о госпитализации и наблюдении, хотя по всем признакам состояние Джигана не было критическим или даже тяжёлым.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

35-летний пациент находился на лечении в городской клинической больнице № 40 в период с 21 по 27 апреля, у него был диагностирован коронавирус. Он получил всё необходимое лечение и уже выписан из больницы Источник в больнице

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Перед тем как попасть в больницу, рэпер побывал с семьёй в Стамбуле, а после выписки он вместе с женой и детьми отправился отдыхать на Мальдивы. Проблемы с соблюдением карантина наблюдаются у звезды не в первый раз. Год назад он уже проигнорировал все правила и устроил вечеринку сразу после возвращения из Майями. В свой загородный дом он пригласил множество друзей, а после хвастался в соцсетях шумным гуляньем.

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