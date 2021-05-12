Аршавин поиздевался над внешностью бывшей жены, которая осталась без носа из-за тяжёлой болезни

Известный 39-летний футболист Андрей Аршавин дал интервью каналу Premier, ответив на 50 самых интересных вопросов. Разумеется, обойти тему его бывших жён не удалось. Спортсмен признался, что считает себя хорошим человеком и внимательным отцом, поэтому Юлия Барановская и Алиса Казьмина вряд ли найдут ему достойную замену.

Фото © Premier

После меня трудно найти кого-то лучше. Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна тоже, думаю, столкнётся с проблемами. В её случае, к сожалению, это может быть из-за изменений в лице Андрей Аршавин

Спортсмен считает, что с Алисой он бы продолжил жить в браке, хоть позже у неё начались проблемы со здоровьем. Однако всё испортил её долгий обман. Аршавин не стал вдаваться в подробности, упомянув лишь, что за полтора года совместной жизни жена вынесла из дома миллион евро, не объяснив причин.

Фото © Premier

Если бы она вернула, объяснила, зачем и почему, я бы её простил, мы бы жили вместе. Она же предпочла оставить деньги себе и решила отжимать дом. Когда обман с её стороны вскрылся, я спросил: "Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?" Алиса сделала выбор ничего не рассказывать и не возвращать Андрей Аршавин

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb и Telegram / YOBAJUR

С дочерью Есенией футболист не общается, потому что боится провокаций со стороны бывшей жены. Фото девочки он даже поставил на аватарки в соцсетях и мессенджерах, несмотря на ревность других детей. С Алисой спортсмен старается не связываться, хоть она и ходит по ток-шоу, рассказывая о своих бедах со здоровьем. Женщина мучается из-за абдоминального сепсиса и некроза носа, к которому теперь добавились пролежни, восстановление после коронавируса и острого панкреатита.

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