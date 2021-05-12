"Его не узнать": Леонардо Ди Каприо поделился новым фото и напугал фанатов

Леонардо Ди Каприо в личном блоге поделился кадром со съёмок нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" со своим участием. На снимке кумир миллионов выглядит заметно постаревшим. Лицо артиста усеяно морщинами, а волосы кажутся не очень чистыми. Пост вызвал ажиотаж среди фанатов.

Грим это или усталость на фото — непонятно. Мнения поклонников звезды разделились. Некоторые полагают, что Лео просто вжился в новую роль, другие верят, что актёр действительно изменился.

"Это точно Лео? Что случилось, его не узнать", — приводит портал "Дни.ру" комментарий одного из напуганных поклонников звезды.

"Конечно, это он. Как можно не узнать Ди Каприо. Это всё ради роли", — делится своими догадками другой фанат.

У оскароносного актёра в новом вестерне-триллере Скорсезе одна из главных ролей. Фильм расскажет телезрителям о секретном расследовании организации ФБР. Персонаж Ди Каприо попытается помочь коренному населению, которое оказалось в опасности после обнаружения нефти. Дата премьеры всё ещё неизвестна. Артист одновременно завершает работу над другим проектом — фильмом Адама МакКея "Не смотри вверх".

Ранее Лайф рассказывал, что фанаты Ди Каприо заподозрили его 23-летнюю возлюбленную в беременности. В Сети отметили, что у неё увеличилась талия, девушка стала отдавать предпочтение объёмной одежде.

Леонардо Ди Каприо — прославленный американский актёр и продюсер, который многократно был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильмах "Авиатор" (2004), "Кровавый алмаз" (2006), "Волк с Уолл-стрит" (2013), а также за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Что гложет Гилберта Грэйпа" (1994). Но заветная статуэтка досталась ему лишь в 2016 году — за фильм "Выживший". Впрочем, Лео не только талантливый артист, но еще и экоактивист, а также один из главных голливудских ловеласов. Подробнее о его биографии вне съёмочной площадки читайте на сайте uznayvse.ru

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