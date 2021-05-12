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Режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад в ведении войны против России

Знаменитый сценарист полагает, что доказательств агрессивности Москвы нет.

12 мая 2021, 00:46
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

США и Запад ведут кампанию и, по сути, практически войну против России, причём достаточно продолжительное время. Такое заявление сделал известный американский кинорежиссёр и сценарист Оливер Стоун. По его мнению, началась она после выступления президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.

"Против России на протяжении долгого времени идёт кампания, ведётся война. Она началась, опять-таки, с США примерно в 2006–2007 году, когда он произнёс эту речь в Мюнхене", сказал Стоун в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Известный американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Известный американский режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Стоун уверен, что именно НАТО ведёт себя враждебно по отношению к России и Китаю. Штатам, по его мнению, нужно налаживать диалог с Китаем и Россией, а также Ираном. Тем не менее США выбрали другую тактику и до сих пор стремятся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию.

Ранее Лайф писал о том, что Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой.

Авторы
Юлия Коновалова

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