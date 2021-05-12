Режиссёр Оливер Стоун обвинил Запад в ведении войны против России

США и Запад ведут кампанию и, по сути, практически войну против России, причём достаточно продолжительное время. Такое заявление сделал известный американский кинорежиссёр и сценарист Оливер Стоун. По его мнению, началась она после выступления президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.

"Против России на протяжении долгого времени идёт кампания, ведётся война. Она началась, опять-таки, с США примерно в 2006–2007 году, когда он произнёс эту речь в Мюнхене", — сказал Стоун в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Стоун уверен, что именно НАТО ведёт себя враждебно по отношению к России и Китаю. Штатам, по его мнению, нужно налаживать диалог с Китаем и Россией, а также Ираном. Тем не менее США выбрали другую тактику и до сих пор стремятся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию.

Ранее Лайф писал о том, что Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой.

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