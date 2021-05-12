WhatsApp уточнил дату отключения не принявших новые правила пользователей

Пользователи WhatsApp, не давшие согласия на новые правила сервиса, будут постепенно терять доступ к ключевым функциям в приложении. В компании при этом намерены дать юзерам "ещё несколько недель" после 15 мая, прежде чем они полностью потеряют доступ к приложению.

Сначала пользователи перестанут видеть список чатов. Они смогут звонить и писать лишь тем, кто с ними контактировал. Также они смогут кликать на уведомления. Потом юзеры потеряют возможность получать входящие звонки и уведомления. Но в компании отметили, что здесь не будет какой-то единой даты реализации мер, она будет "варьироваться от пользователя к пользователю".

Напомним, 15 мая 2021 года WhatsApp заставит своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет корректно работать. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.

Авторы