От угроз к блокировкам: 15 мая WhatsApp ограничит функционал тем, кто не подпишет новое соглашение

Пользователи "Вотсапа" уже несколько недель при первом открытии мессенджера получают предупреждение с предложением подписать новые "Условия предоставления услуг" и "Политику конфиденциальности". Клиентов уверяют, что их переписка и звонки останутся зашифрованными и не будут доступны сотрудникам "Фейсбука", однако это лукавство.

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О том, что "Вотсап" и "Фейсбук" могут читать и анализировать ваши сообщения, видео и фото, мы уже подробно рассказывали. Причём отвечать за потерю ваших данных "Фейсбук" не будет. Иски и требования о защите ваших прав "Вотсап" предлагает отправлять в США и отказывается рассматривать дела в другой юрисдикции. Исключение сделано только для граждан Европы, которые могут защищать свои права в европейских судах, обращая претензии к европейскому представительству мессенджера. Жители всех остальных стран, включая Россию, должны судиться с "Вотсапом" в Калифорнии.

"Фейсбук" уже нарушает российские законы, отказываясь хранить данные российских пользователей внутри страны. Об этом Лайфу сообщил депутат Государственной думы Антон Горелкин. По словам законотворца, до конца этого года в России вступит в силу ещё один закон, обязывающий все интернет-компании, которые предоставляют услуги россиянам, иметь официальное представительство внутри страны.

Я этим мессенджером почти не пользуюсь, подписывать ли соглашение — личное дело каждого. Требования по локализации данных обязательны. "Фейсбук" нарушает закон, не выполняя его. Законопроект по "приземлению" иностранных IT-компаний в РФ — в разработке и, надеюсь, будет принят до конца года. Тогда мы сможем официально требовать регистрации мессенджера в России Антон Горелкин Депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

Разумеется, вы вправе самостоятельно принять решение — пользоваться "Вотсапом" после 15 мая или выбрать для общения с друзьями и родственниками другой мессенджер. Однако вам стоит помнить, что "Фейсбук", который начнёт пользоваться информацией из "Вотсапа", буквально в апреле потерял данные почти полумиллиарда клиентов (они попали в открытый доступ), причём скомпрометированы оказались даже данные основателя социальной сети — Марка Цукерберга.

Примечательно, что "Фейсбук" нарушает не только российские законы, интернет-гигант заявил, что проигнорирует судебный запрет на передачу персональных данных, который был выпущен в Германии.

Представители социальной сети считают, что имеют право передавать данные немецких пользователей в США. А вот в Германии уверены, что "Фейсбук" может оказать влияние на выборы в стране, которые запланированы на осень нынешнего года.

О конфликте немцев и "Фейсбука" уже написал Bloomberg. Причём жителям Европы ещё повезло — если у них возникнут какие-то претензии к "Вотсапу", они могут судиться с компанией не в США, а в Ирландии, где зарегистрировано европейское представительство "Фейсбука".

15 мая мессенджер не прекратит работать, даже если вы не подпишите новое соглашение, однако спустя несколько недель функциональность приложения будет ограничена. Сначала "Вотсап" запретит пользователям отправлять и принимать сообщения, а затем отключит и уведомления о получении новых сообщений.

Если вы всё-таки решите отказаться от пользования "Вотсапом", можете использовать в качестве альтернативы Viber, или Signal, или Telegram. Мы уже рассказывали подробно об альтернативных мессенджерах и о том, как они работают, а также писали о неочевидных функциях "Вайбера", которых нет у других мессенджеров.

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