Глава СБУ назвал потенциального союзника России в случае войны с Украиной
В качестве доказательства существования такой "угрозы" в Киеве приводят недавно проводившиеся совместные учения военных из двух стран.
Фото © ТАСС / Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины
Власти Киева считают Минск потенциальным союзником России в случае прямого вторжения на Украину. Такое мнение высказал во вторник глава СБУ Иван Баканов в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны". В качестве аргумента он привёл совместные военные учения двух стран.
"Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если она будет реализовывать план вторжения на Украину", — заявил Баканов.
В СБУ добавили, что при этом Россия якобы "активно использует и подпитывает националистические движения" в соседних с Украиной государствах с целью дестабилизировать ситуацию в стране. В качестве примера Баканов привёл Венгрию. К слову, ранее во вторник лидеры девяти стран Восточной Европы ("Бухарестская девятка") выступили с заявлением, в котором раскритиковали действия России на мировой арене. По итогам ежегодного саммита подписали документ главы Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и той самой Венгрии.
Напомним, что 6 апреля официальный Киев отказался направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Свой отказ от переговоров Украина объясняет "вражеской риторикой" Белоруссии — мол, Минск находится "под влиянием России" и подыгрывает Москве.
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