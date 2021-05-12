"Вы о чём?" Голикова оценила возможность локдауна в России

Вводить локдаун в России осенью из-за коронавируса не планируется. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, при этом удивившись такому вопросу.

"Какой локдаун, вы о чём?" — заявила Голикова, отвечая на вопрос журналистов.

Несмотря на это, она подчеркнула, что в некоторых российских регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости масочного режима. Глава кабмина также сказал, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией в России, отметив постепенное улучшение обстановки.

Мишустин отметил и героизм людей, благодаря которым распространение болезни в стране удалось сдержать, а также избежать введения более строгих ограничительных мер.

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