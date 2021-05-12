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Манижа в Роттердаме выразила соболезнования в связи с казанской трагедией

Певица обратилась к детям и подросткам с призывом не молчать о своих проблемах и не бояться просить помощи.

12 мая 2021, 15:49

"Не бойтесь говорить о своих проблемах". Манижа выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани. Видео © Super

В преддверии конкурса Евровидение певица Манижа на пресс-конференции в Роттердаме выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани. Об этом сообщает Super.

"Если эту конференцию сейчас смотрят подростки или дети, я хотела бы сказать: не бойтесь говорить о своих проблемах. Если вас не поддерживают в семье или школе, не прекращайте просить о помощи. Найдите друга, говорите с ним, говорите с людьми. Потому что ваши проблемы важны и вы важны для планеты", — заявила Манижа.

Певица обратилась к семьям жертв трагедии, сказав, что вся её команда поддерживает пострадавших.

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Сборная России, ФХР и Единая лига ВТБ выразили соболезнования родным погибших в казанской гимназии

Ранее соболезнования жертвам трагедии в Казани выразил боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что "чужих детей не бывает".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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