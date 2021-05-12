Манижа в Роттердаме выразила соболезнования в связи с казанской трагедией
Певица обратилась к детям и подросткам с призывом не молчать о своих проблемах и не бояться просить помощи.
"Не бойтесь говорить о своих проблемах". Манижа выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани. Видео © Super
В преддверии конкурса Евровидение певица Манижа на пресс-конференции в Роттердаме выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани. Об этом сообщает Super.
"Если эту конференцию сейчас смотрят подростки или дети, я хотела бы сказать: не бойтесь говорить о своих проблемах. Если вас не поддерживают в семье или школе, не прекращайте просить о помощи. Найдите друга, говорите с ним, говорите с людьми. Потому что ваши проблемы важны и вы важны для планеты", — заявила Манижа.
Певица обратилась к семьям жертв трагедии, сказав, что вся её команда поддерживает пострадавших.
Ранее соболезнования жертвам трагедии в Казани выразил боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что "чужих детей не бывает".
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