Манижа в Роттердаме выразила соболезнования в связи с казанской трагедией

В преддверии конкурса Евровидение певица Манижа на пресс-конференции в Роттердаме выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани. Об этом сообщает Super .

"Если эту конференцию сейчас смотрят подростки или дети, я хотела бы сказать: не бойтесь говорить о своих проблемах. Если вас не поддерживают в семье или школе, не прекращайте просить о помощи. Найдите друга, говорите с ним, говорите с людьми. Потому что ваши проблемы важны и вы важны для планеты", — заявила Манижа.