Политолог рассказал об "уголовном составе" стихотворения Назарова про Парад Победы
По словам Алексея Мартынова, совершенно неважен закладываемый смысл, ведь актёр "сказал то, что сказал".
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Стихотворение актёра Дмитрия Назарова о Параде Победы подпадает под уголовную статью. Таким мнением с Лайфом поделился директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
"Это вполне точно сегодня классифицируется с соответствующей статьёй Уголовного кодекса — часть третья статьи 354.1. И, конечно, вряд ли дело дойдёт до верхнего предела наказания — до трёх лет лишения свободы. Но то, что это уголовный состав преступления и что дело должно быть заведено, рассмотрено, расследовано и доведено до суда, — это совершенно точно. Это было бы справедливо", — объяснил Мартынов.
По словам политолога, у любого приличного человека в России не может быть иной позиции, кроме как осуждение Назарова. Мартынов добавил, что, как показывает практика, актёр и персонажи, которых он играет и которых любят многие россияне, — это "две большие разницы".
"И в этом смысле гражданин Назаров совершенно чётко оскорбил память ветеранов, оскорбил святой день для всех. Можно вдаваться в дискуссии, как это делают разные либеральные телеграм-каналы, но точно совершенно: он имел прямой умысел это сделать и он это сделал. Как бы он сейчас не объяснял своё поведение порывами души и что он имел в виду "другое". А что тут другое? Он сказал и сделал ровно то, что он сказал и сделал", — добавил Мартынов.
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Напомним, актёр Дмитрий Назаров ранее опубликовал в своём "Инстаграме" стихотворение о Параде Победы, в котором он отметил, что на праздник тратится большое количество денег.
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