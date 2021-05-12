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Политолог рассказал об "уголовном составе" стихотворения Назарова про Парад Победы

По словам Алексея Мартынова, совершенно неважен закладываемый смысл, ведь актёр "сказал то, что сказал".

12 мая 2021, 15:43
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Стихотворение актёра Дмитрия Назарова о Параде Победы подпадает под уголовную статью. Таким мнением с Лайфом поделился директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Это вполне точно сегодня классифицируется с соответствующей статьёй Уголовного кодекса — часть третья статьи 354.1. И, конечно, вряд ли дело дойдёт до верхнего предела наказания — до трёх лет лишения свободы. Но то, что это уголовный состав преступления и что дело должно быть заведено, рассмотрено, расследовано и доведено до суда, — это совершенно точно. Это было бы справедливо", — объяснил Мартынов.

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По словам политолога, у любого приличного человека в России не может быть иной позиции, кроме как осуждение Назарова. Мартынов добавил, что, как показывает практика, актёр и персонажи, которых он играет и которых любят многие россияне, — это "две большие разницы".

"И в этом смысле гражданин Назаров совершенно чётко оскорбил память ветеранов, оскорбил святой день для всех. Можно вдаваться в дискуссии, как это делают разные либеральные телеграм-каналы, но точно совершенно: он имел прямой умысел это сделать и он это сделал. Как бы он сейчас не объяснял своё поведение порывами души и что он имел в виду "другое". А что тут другое? Он сказал и сделал ровно то, что он сказал и сделал", — добавил Мартынов.

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Напомним, актёр Дмитрий Назаров ранее опубликовал в своём "Инстаграме" стихотворение о Параде Победы, в котором он отметил, что на праздник тратится большое количество денег.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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