В Петербурге родители добились отмены концерта Моргенштерна

В Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Моргенштерна, который должен был состояться 16 мая. Об этом ТАСС рассказала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

До этого родительские организации Санкт-Петербурга потребовали от властей и организаторов отменить выступление исполнителя, опасаясь пропаганды наркотиков среди детей.

"На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменён", — пояснила Екатерина Мизулина.

Напомним, что в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков. Заявление в полицию на него написал экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Артисту может грозить до миллиона рублей штрафа по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино – 2" и Family.

Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.

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