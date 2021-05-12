В Петербурге родители добились отмены концерта Моргенштерна
Большая часть фанатов исполнителя — дети. В связи с этим мамы и папы выразили опасение, что в ходе выступления возможна пропаганда употребления наркотиков.
Фото © Instagram / morgen_shtern
В Санкт-Петербурге отменили концерт рэпера Моргенштерна, который должен был состояться 16 мая. Об этом ТАСС рассказала директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
До этого родительские организации Санкт-Петербурга потребовали от властей и организаторов отменить выступление исполнителя, опасаясь пропаганды наркотиков среди детей.
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"На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменён", — пояснила Екатерина Мизулина.
Напомним, что в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков. Заявление в полицию на него написал экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Артисту может грозить до миллиона рублей штрафа по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино – 2" и Family.
Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.
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