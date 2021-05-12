Устроивший стрельбу в Казани студент дважды приходил в школу в день трагедии

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев, устроивший там стрельбу по детям и педагогам, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным нашего собеседника, первый раз парень наведался в гимназию "на разведку" ещё 6 мая. В школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня. Вновь на пороге учебного заведения будущий убийца оказался 11 мая, за несколько часов до нападения.

Галявиев решил проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришёл к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. В первый раз подозрительного парня из холла школы прогнала бдительная вахтёрша, но Галявиев уже узнал, что хотел. Поэтому он направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы