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Устроивший стрельбу в Казани студент дважды приходил в школу в день трагедии

Он хладнокровно изучил расписание и прикинул, в какое время в здании будет больше всего людей.

12 мая 2021, 15:04

Фото © LIFE

Бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев, устроивший там стрельбу по детям и педагогам, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным нашего собеседника, первый раз парень наведался в гимназию "на разведку" ещё 6 мая. В школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня. Вновь на пороге учебного заведения будущий убийца оказался 11 мая, за несколько часов до нападения.

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Галявиев решил проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришёл к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. В первый раз подозрительного парня из холла школы прогнала бдительная вахтёрша, но Галявиев уже узнал, что хотел. Поэтому он направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.

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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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