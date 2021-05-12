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Виновника трагедии в казанской гимназии доставили в суд

Ожидается, что следствие сегодня предъявит 19-летнему Ильназу Галявиеву обвинение. Дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".

12 мая 2021, 14:00

Виновника трагедии в казанской гимназии доставили в суд. Видео © LIFE

19-летнего Ильназа Галявиева, который накануне устроил бойню в казанской гимназии № 175, доставили в Советский районный суд Казани. Судя по видео, снятым с двух разных точек, его автозак сопровождали авто ДПС и УАЗ сзади. Доставку преступника в суд подтвердил источник Лайфа.

Ранее сообщалось, что следствие сегодня предъявит 19-летнему Ильназу Галявиеву обвинение. Дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Накануне в ходе допроса в УФСБ он дал признательные показания.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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