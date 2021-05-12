Виновника трагедии в казанской гимназии доставили в суд

19-летнего Ильназа Галявиева, который накануне устроил бойню в казанской гимназии № 175, доставили в Советский районный суд Казани. Судя по видео, снятым с двух разных точек, его автозак сопровождали авто ДПС и УАЗ сзади. Доставку преступника в суд подтвердил источник Лайфа.