Виновника трагедии в казанской гимназии доставили в суд
Ожидается, что следствие сегодня предъявит 19-летнему Ильназу Галявиеву обвинение. Дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".
Виновника трагедии в казанской гимназии доставили в суд. Видео © LIFE
19-летнего Ильназа Галявиева, который накануне устроил бойню в казанской гимназии № 175, доставили в Советский районный суд Казани. Судя по видео, снятым с двух разных точек, его автозак сопровождали авто ДПС и УАЗ сзади. Доставку преступника в суд подтвердил источник Лайфа.
Ранее сообщалось, что следствие сегодня предъявит 19-летнему Ильназу Галявиеву обвинение. Дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Накануне в ходе допроса в УФСБ он дал признательные показания.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.
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