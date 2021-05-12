Пришёл убивать, а не пугать: казанский студент планировал расправиться с 20 школьниками

Изначально 19-летний казанский студент Ильназ Галявиев планировал убить более двадцати человек, но потом решил, что будет действовать, исходя из своих возможностей и сил. Об этом он сам заявил на допросе, сообщает источник Лайфа.

По его словам, единственной целью парня было убийство, ранить или напугать кого-либо он не планировал. Галявиев рассказал полицейским, что целился своим жертвам исключительно в голову, но мог промахиваться из-за плохого зрения.

Гимназию № 175 он выбрал из-за её близости к дому. Студент знал, что в первый учебный день после долгих выходных там будет много людей и специально выбрал временной промежуток, когда все учащиеся находились на занятиях. Ни к школе конкретно, ни к учителям в частности у него претензий не было. Мотив Галявиева был в том, что он считал остальных людей биомусором, а себя богом, которому все должны подчиняться. Осознание этого пришло парню резко, никаких предпосылок, по его словам, не было.

Помимо этого, на допросе Галявиев признался, что действовал один, хотя версия с сообщниками до сих пор проверяется силовиками. В итоге студент признался в содеянном, но не раскаялся.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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