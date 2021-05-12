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Дуров: Виновник трагедии в Казани озвучил свои планы в Telegram всего за 20 минут до стрельбы

Создатель мессенджера заявил, что первые жалобы на контент поступили модераторам уже после того, как убийцу задержали.

12 мая 2021, 14:39
<p>Фото © AOP.Press / Corbis via Getty Images</p>

Фото © AOP.Press / Corbis via Getty Images

Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев упомянул о своих страшных планах в созданном для этого телеграм-канале всего за 20 минут до стрельбы. Модераторы мессенджера сработали быстро и заблокировали контент в течение часа после получения первых жалоб. Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

"На момент совершения нападения в канале был ровно один участник сам его создатель. За 15 минут стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", — заявил Дуров.

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При этом он добавил, что жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан. Дуров считает, что даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время, поскольку "преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики".

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Создатель мессенджера отметил, что поиск виновных среди третьих лиц — "от создателей компьютерных игр до директоров школ" — является эмоциональной реакцией на трагедию и такие события не должны стать причиной "охоты на ведьм".

"Нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", — подчеркнул Дуров.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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