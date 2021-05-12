Дуров: Виновник трагедии в Казани озвучил свои планы в Telegram всего за 20 минут до стрельбы
Создатель мессенджера заявил, что первые жалобы на контент поступили модераторам уже после того, как убийцу задержали.
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Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев упомянул о своих страшных планах в созданном для этого телеграм-канале всего за 20 минут до стрельбы. Модераторы мессенджера сработали быстро и заблокировали контент в течение часа после получения первых жалоб. Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.
"На момент совершения нападения в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", — заявил Дуров.
При этом он добавил, что жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан. Дуров считает, что даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время, поскольку "преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики".
Создатель мессенджера отметил, что поиск виновных среди третьих лиц — "от создателей компьютерных игр до директоров школ" — является эмоциональной реакцией на трагедию и такие события не должны стать причиной "охоты на ведьм".
"Нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", — подчеркнул Дуров.
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Напомним, в Госдуме оценили предложение ужесточить наказание за небрежное хранение оружия. Там отметили, что будут тщательно изучать все поступающие инициативы по данной теме.
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