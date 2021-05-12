"Как солома — горит жарко, но недолго": Эксперт объяснил, почему не будет полномасштабной войны между Израилем и Палестиной

Вновь вошедший в горячую фазу конфликт между Израилем и Палестиной не продлится долго и вряд ли закончится полномасштабной войной. Такое мнение высказал в беседе с телеканалом "360" эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Специалист считает, что в данный момент как-либо решить этот конфликт невозможно, единственное, что с этим можно сделать, — в очередной раз отложить его в долгий ящик. Он сравнил это противостояние со старой раной, которую чуть тронешь — и сразу же потечёт кровь, однако благодаря тому, что она старая, хорошо известны методы её врачевания.

Он также уверен, что это обострение не приведёт к тому, что на Израиль ополчатся окружающие его мусульманские страны, как это уже бывало. По мнению Журавлёва, максимум своё недовольство выскажут рядовые обыватели.

"Но такая эмоциональная вещь не может длиться долго. Это как солома — горит жарко, но недолго. Активная фаза вряд ли продлится долго. Потом стороны продолжат ненавидеть друг друга тихо", — сказал эксперт.

Также Журавлёв привёл аргумент, почему в данный момент компромисс и мир между двумя странами абсолютно невозможен: для этого Израилю придётся признать Палестину как государство и отдать ей часть своих территорий. Граждане страны просто-напросто не поймут такого хода.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Сотни ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

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