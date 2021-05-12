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"Как солома — горит жарко, но недолго": Эксперт объяснил, почему не будет полномасштабной войны между Израилем и Палестиной

По его мнению, этот конфликт очень мало отличается от других, уже происходивших до него, и закончится он тихой ненавистью государств друг к другу.

12 мая 2021, 14:25
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Вновь вошедший в горячую фазу конфликт между Израилем и Палестиной не продлится долго и вряд ли закончится полномасштабной войной. Такое мнение высказал в беседе с телеканалом "360" эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Специалист считает, что в данный момент как-либо решить этот конфликт невозможно, единственное, что с этим можно сделать, — в очередной раз отложить его в долгий ящик. Он сравнил это противостояние со старой раной, которую чуть тронешь — и сразу же потечёт кровь, однако благодаря тому, что она старая, хорошо известны методы её врачевания.

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Он также уверен, что это обострение не приведёт к тому, что на Израиль ополчатся окружающие его мусульманские страны, как это уже бывало. По мнению Журавлёва, максимум своё недовольство выскажут рядовые обыватели.

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"Но такая эмоциональная вещь не может длиться долго. Это как солома — горит жарко, но недолго. Активная фаза вряд ли продлится долго. Потом стороны продолжат ненавидеть друг друга тихо", — сказал эксперт.

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Также Журавлёв привёл аргумент, почему в данный момент компромисс и мир между двумя странами абсолютно невозможен: для этого Израилю придётся признать Палестину как государство и отдать ей часть своих территорий. Граждане страны просто-напросто не поймут такого хода.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Сотни ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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