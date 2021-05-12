В России за борщевиком начнут охотиться дроны
Выявлять заросли борщевика Сосновского с помощью дронов и нейросетей предложили инженеры "Сколтеха". Они обучили три нейросети самостоятельно распознавать борщевик во время аэрофотосъёмки и отмечать его на картах и фотографиях. Теоретически это позволит более эффективно бороться с опасным сорняком.
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Разработчики под руководством Андрея Сомова установили на дрон DJI Matrice 200-программное обеспечение и три специальные нейросети, которые обучали по заранее подготовленным датасетам (наборам типовых изображений). В результате дрон научился определять заросли борщевика Сосновского с точностью 96,9%.
Борщевик Сосновского — один из самых проблемных сорняков в России. В середине 50-х годов его рассматривали как дополнительное питание для КРС с большим выходом зелёной массы, однако вскоре выяснилось, что растение обладает множеством негативных характеристик и может быть ядовитым. Кроме того, его сок опасен для человека и животных и вызывает серьёзные ожоги, так как лишает кожу защиты от ультрафиолетовых лучей.
Стоит напомнить, что с прошлого года собственников приусадебных участков, на которых обнаружен борщевик, могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за бездействие по борьбе с сорняком. При этом государство выделяет субсидии на уничтожение борщевика: за освобождение 1 га площади от борщевика можно получить до 18 тысяч рублей.
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