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В России за борщевиком начнут охотиться дроны

Выявлять заросли борщевика Сосновского с помощью дронов и нейросетей предложили инженеры "Сколтеха". Они обучили три нейросети самостоятельно распознавать борщевик во время аэрофотосъёмки и отмечать его на картах и фотографиях. Теоретически это позволит более эффективно бороться с опасным сорняком.

12 мая 2021, 14:08
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Разработчики под руководством Андрея Сомова установили на дрон DJI Matrice 200-программное обеспечение и три специальные нейросети, которые обучали по заранее подготовленным датасетам (наборам типовых изображений). В результате дрон научился определять заросли борщевика Сосновского с точностью 96,9%.

"Мы боимся Monsanto". Как борцы с борщевиком стали партизанами в войне с бизнес-монстром

"Мы боимся Monsanto". Как борцы с борщевиком стали партизанами в войне с бизнес-монстром

Борщевик Сосновского — один из самых проблемных сорняков в России. В середине 50-х годов его рассматривали как дополнительное питание для КРС с большим выходом зелёной массы, однако вскоре выяснилось, что растение обладает множеством негативных характеристик и может быть ядовитым. Кроме того, его сок опасен для человека и животных и вызывает серьёзные ожоги, так как лишает кожу защиты от ультрафиолетовых лучей.

Стоит напомнить, что с прошлого года собственников приусадебных участков, на которых обнаружен борщевик, могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за бездействие по борьбе с сорняком. При этом государство выделяет субсидии на уничтожение борщевика: за освобождение 1 га площади от борщевика можно получить до 18 тысяч рублей.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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