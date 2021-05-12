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Умерла актриса из "Возвращения Мухтара"

Заслуженной артистки Украинской ССР Людмилы Мамыкиной не стало на 75-м году жизни.

12 мая 2021, 14:15
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/278804/foto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Фото © Кино-театр.ру

Заслуженная артистка УССР, актриса театра и ТВ Людмила Мамыкина скончалась 12 мая на 75-м году жизни. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

О причинах смерти не сообщается. Информация о её кончине появилась на странице Винницкого музыкально-драматического театра в "Фейсбуке".

"В нашей театральной семье горе. Печаль и боль обернули наши сердца. Вечная память! И сил всем пережить большую потерю", — говорится в посте.

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Представители театра отметили, что Людмила Мамыкина была замечательной актрисой, преданной матерью, ласковой бабушкой, а также надёжным другом и талантливой учительницей.

Людмила Мамыкина родилась 14 января 1947 года во Львове в семье рабочего. В 1965-м окончила театральную студию при драмтеатре имени Герцена в Тюмени, в 1972-м — Харьковский институт искусств имени Котляревского.

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Ранее сообщалось, что на 74-м году умер от коронавируса народный артист Владимир Качан. Также в возрасте 58 лет умер актёр Дмитрий Черных.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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