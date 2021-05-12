Умерла актриса из "Возвращения Мухтара"
Заслуженной артистки Украинской ССР Людмилы Мамыкиной не стало на 75-м году жизни.
Фото © Кино-театр.ру
Заслуженная артистка УССР, актриса театра и ТВ Людмила Мамыкина скончалась 12 мая на 75-м году жизни. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
О причинах смерти не сообщается. Информация о её кончине появилась на странице Винницкого музыкально-драматического театра в "Фейсбуке".
"В нашей театральной семье горе. Печаль и боль обернули наши сердца. Вечная память! И сил всем пережить большую потерю", — говорится в посте.
Представители театра отметили, что Людмила Мамыкина была замечательной актрисой, преданной матерью, ласковой бабушкой, а также надёжным другом и талантливой учительницей.
Людмила Мамыкина родилась 14 января 1947 года во Львове в семье рабочего. В 1965-м окончила театральную студию при драмтеатре имени Герцена в Тюмени, в 1972-м — Харьковский институт искусств имени Котляревского.
Ранее сообщалось, что на 74-м году умер от коронавируса народный артист Владимир Качан. Также в возрасте 58 лет умер актёр Дмитрий Черных.
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