Telegram оштрафовали на 5 млн рублей
Решение было принято по двум протоколам мирового судьи Таганского района столицы.
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Мессенджер Telegram оштрафован на пять миллионов рублей решением судебного участка Таганского района Москвы. Об этом сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.
"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса той информации или интернет-страницы, которую он обязан удалить по закону РФ". — Прим. Лайфа], и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", — сообщила она.
Отмечается, что сумма составила пять миллионов рублей, поскольку по второму протоколу суд назначил такой же штраф.
Напомним, что Мировой суд в Москве в конце мая рассмотрит протоколы в отношении Facebook, Google, Twitter и TikTok, составленные по административной статье о неудалении владельцем сайта или информационного ресурса запрещённого в РФ контента.
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