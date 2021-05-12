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Telegram оштрафовали на 5 млн рублей

Решение было принято по двум протоколам мирового судьи Таганского района столицы.

12 мая 2021, 13:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мессенджер Telegram оштрафован на пять миллионов рублей решением судебного участка Таганского района Москвы. Об этом сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса той информации или интернет-страницы, которую он обязан удалить по закону РФ". — Прим. Лайфа], и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", — сообщила она.

Отмечается, что сумма составила пять миллионов рублей, поскольку по второму протоколу суд назначил такой же штраф.

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Напомним, что Мировой суд в Москве в конце мая рассмотрит протоколы в отношении Facebook, Google, Twitter и TikTok, составленные по административной статье о неудалении владельцем сайта или информационного ресурса запрещённого в РФ контента.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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