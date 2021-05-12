Ревнивый украинский студент застукал возлюбленную с преподавателем и зарезал обоих

Жертвами студента стали 29-летний ассистент кафедры туризма и гостиничного хозяйства и 24-летняя девушка. Их изрезанные тела обнаружила мать преподавателя, которая зашла проведать давно не выходившего на связь сына. Вскоре был задержан и убийца, который, как оказалось, учился на четвёртом курсе того же университета, в котором преподавал убитый. По его словам, он застал свою девушку и преподавателя вместе, после чего в порыве ревности зарезал обоих.