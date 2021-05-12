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Ревнивый украинский студент застукал возлюбленную с преподавателем и зарезал обоих

Полиция нашла на телах убитых около 50 ножевых ранений, нанесённых обезумевшим молодым человеком.

12 мая 2021, 13:54

Фото © Shutterstock

Украинский студент жестоко расправился с преподавателем Харьковского национального университета городского хозяйства (ХНУГХ) и девушкой. Причиной убийства стала ревность. Подробности страшного инцидента приводит портал "Страна.ua".

Жертвами студента стали 29-летний ассистент кафедры туризма и гостиничного хозяйства и 24-летняя девушка. Их изрезанные тела обнаружила мать преподавателя, которая зашла проведать давно не выходившего на связь сына. Вскоре был задержан и убийца, который, как оказалось, учился на четвёртом курсе того же университета, в котором преподавал убитый. По его словам, он застал свою девушку и преподавателя вместе, после чего в порыве ревности зарезал обоих.

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Полиция сообщила, что подозреваемый нанёс более 31 удара ножом мужчине и около 18 ударов возлюбленной, у жертв были повреждены жизненно важные органы: в области шеи у потерпевшего и в области сердца у потерпевшей.

Ранее Лайф писал о женщине из Ставрополья, которая зарезала своего сожителя за нежелание вновь сойтись. От полученных травм и обильной потери крови мужчина, получивший 16 ударов ножом, скончался в больнице, подозреваемую задержали.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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