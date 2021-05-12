В ПАСЕ выразили соболезнования семьям, которых коснулась трагедия в Казани

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс направил телеграмму спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В тексте послания он выразил соболезнования в связи с произошедшей в Казани трагедией, где 19-летний студент открыл огонь по сотрудникам и ученикам гимназии № 175.

"Я потрясён и глубоко опечален известиями о расстреле в школе в Казани. Выражаю мои искренние соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших и надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших и раненых в этом трагическом событии. Парламентская ассамблея Совета Европы остаётся с народом России в эти тяжёлые времена", — говорится в тексте послания.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

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