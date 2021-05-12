Устроившего стрельбу в гимназии студента завели в зал суда
Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Прокурор будет ходатайствовать об аресте.
Устроившего стрельбу в гимназии студента завели в зал суда. Видео © LIFE
Казанского студента, расстрелявшего накануне учеников и педагогов гимназии № 175, завели в зал суда. Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Гособвинение будет ходатайствовать о заключении под стражу на два месяца.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.
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