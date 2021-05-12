Устроивший стрельбу в Казани отказывается отвечать на вопросы журналистов

Галявиев отказался отвечать на вопросы журналиста Лайфа. Видео © LIFE

Обвиняемый в убийстве девяти и ранении 23 человек в Казани Ильназ Галявиев отказался отвечать на вопросы корреспондента Лайфа. В ответ на слова журналистки парень молча смотрел по сторонам, осматривая зал суда.

Как сообщал Лайф, сегодня Галявиева доставили в Советский районный суд Казани. Там ему будет избрана мера пресечения. Гособвинение намерено запросить арест на два месяца. Сам студент признал вину и заявил, что не против ареста.

Напомним, что нападение на гимназию № 175 произошло утром 11 мая. 19-летний бывший ученик заведения зашёл через главный вход и, взорвав бомбу в холле, начал стрелять. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Ещё 23 человека пострадали. Причём шестеро находятся в реанимации, а один из них — в крайне тяжёлом состоянии.

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