Российский Су-27 перехватил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем
Истребитель развернул два борта "Мираж-2000" и одного заправщика С-135, после чего вернулся на аэродром базирования.
Фото © LIFE
Три самолёта ВВС Франции — два борта "Мираж-2000" и один заправщик С-135 — были перехвачены российским Су-27 над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
После выполнения своей задачи истребитель ВКС РФ вернулся на аэродром базирования.
Известно, что в последнее время активность у границы России возросла в разы. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолётов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году они засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
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Ранее НАТО задействовало истребители F-35 недалеко от российской границы. Самолёты принадлежали ВВС Италии, они займутся охраной воздушного пространства стран Балтии в рамках ротации.
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