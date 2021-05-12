Российский Су-27 перехватил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем

Три самолёта ВВС Франции — два борта "Мираж-2000" и один заправщик С-135 — были перехвачены российским Су-27 над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Известно, что в последнее время активность у границы России возросла в разы. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолётов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году они засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.