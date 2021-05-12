Виновник трагедии в казанской гимназии после задержания пытался покончить с собой
Попытку суицида пресёк полицейский, который вовремя заметил действия Ильназа Галявиева. О деталях произошедшего он сам рассказал на допросе.
Фото © LIFE
После того как 19-летнего Ильназа Галявиева, расстрелявшего учеников и педагогов казанской гимназии, задержала полиция, он попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с протоколами допроса стрелка.
Галявиев рассказал, что в полицейской машине попытался причинить себе вред, но в происходящее вмешался полицейский, который пресёк попытку суицида.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.
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