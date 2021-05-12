На Чернобыльской АЭС опровергли угрозу новой аварии
Там подчеркнули, что все процессы, происходящие в разрушенном энергоблоке, являются естественными и спрогнозированными.
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Информация о возобновлении цепной реакции деления под саркофагом Чернобыльской АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.
"В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления", — говорится в заявлении.
Там отметили, что некоторые датчики действительно фиксировали в отдельных местах разрушенного энергоблока рост нейтронной активности в топливосодержащих материалах, в частности зоне подреакторной плиты. Однако эти процессы являются естественными и заранее спрогнозированными, заверили на ЧАЭС.
Напомним, ранее авторитетное научное издание Science сообщало, что под саркофагом четвёртого энергоблока ЧАЭС возобновились реакции деления, которые могут привести к новой аварии.
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