Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На Чернобыльской АЭС опровергли угрозу новой аварии

Там подчеркнули, что все процессы, происходящие в разрушенном энергоблоке, являются естественными и спрогнозированными.

12 мая 2021, 17:03
<p>Фото © <a href="https://chnpp.gov.ua/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chnpp.gov.ua</a></p>

Фото © chnpp.gov.ua

Информация о возобновлении цепной реакции деления под саркофагом Чернобыльской АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.

"В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления", — говорится в заявлении.

Почему украинские реформы АЭС могут привести к новому Чернобылю у границ России

Почему украинские реформы АЭС могут привести к новому Чернобылю у границ России

Там отметили, что некоторые датчики действительно фиксировали в отдельных местах разрушенного энергоблока рост нейтронной активности в топливосодержащих материалах, в частности зоне подреакторной плиты. Однако эти процессы являются естественными и заранее спрогнозированными, заверили на ЧАЭС.

Напомним, ранее авторитетное научное издание Science сообщало, что под саркофагом четвёртого энергоблока ЧАЭС возобновились реакции деления, которые могут привести к новой аварии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Медведчуку после 2,5 часа допроса предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении обычаев войны"

сегодня в 17:04

Необъяснимые химические процессы на Чернобыльской АЭС встревожили учёных

сегодня в 16:01

В США создали нейропротез, трансформирующий мысли в печатный текст

сегодня в 17:44

Отпустили через два часа: Лайф узнал о судьбе второго задержанного в день стрельбы в гимназии в Казани

сегодня в 18:03

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в TikTok

сегодня в 17:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1