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Лавров обсудил с Блинкеном подготовку встречи Путина и Байдена

Ранее лидер США говорил, что готов провести переговоры с президентом России в июне, и отмечал, что Белый дом работает над организацией саммита.

12 мая 2021, 16:34
<p>Фото © ТАСС / PA / NEIL HALL / POOL, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / PA / NEIL HALL / POOL, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе диалога стороны коснулись перспектив встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

"Обсуждён график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", — сообщается на сайте российского МИД.

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Представители двух стран поговорили и о взаимодействии государств в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации. Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" сессии совета, которая состоится в Рейкьявике 20 мая, отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

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Также Лавров и Блинкен обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности.

Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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