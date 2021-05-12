Экспертиза для проверки вменяемости Галявиева продлится минимум два месяца

Экспертиза по проверке вменяемости Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, будет длиться по меньшей мере два месяца. Об этом в ходе судебного заседания сообщил заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.

"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", — отметил он.

Ранее стало известно, что обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии арестован на два месяца. На суде 19-летний виновник гибели девяти человек выглядел спокойно, но на вопросы журналистов не отвечал.

Авторы