Экспертиза для проверки вменяемости Галявиева продлится минимум два месяца
Также стало известно, что если возникнет необходимость, то срок проведения обследования будет увеличен.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Экспертиза по проверке вменяемости Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, будет длиться по меньшей мере два месяца. Об этом в ходе судебного заседания сообщил заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.
"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", — отметил он.
Ранее стало известно, что обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии арестован на два месяца. На суде 19-летний виновник гибели девяти человек выглядел спокойно, но на вопросы журналистов не отвечал.
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