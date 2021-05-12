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Экспертиза для проверки вменяемости Галявиева продлится минимум два месяца

Также стало известно, что если возникнет необходимость, то срок проведения обследования будет увеличен.

12 мая 2021, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Экспертиза по проверке вменяемости Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, будет длиться по меньшей мере два месяца. Об этом в ходе судебного заседания сообщил заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика.

"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", — отметил он.

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Ранее стало известно, что обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии арестован на два месяца. На суде 19-летний виновник гибели девяти человек выглядел спокойно, но на вопросы журналистов не отвечал.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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