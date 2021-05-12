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Необъяснимые химические процессы на Чернобыльской АЭС встревожили учёных

Специалисты надеются, что реакции закончатся сами по себе, но тем не менее ищут способы предотвращения потенциальной аварии.

12 мая 2021, 16:01
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Под саркофагом четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС возобновились реакции деления, которые могут привести ещё к одной техногенной аварии. Об этом сообщает авторитетное научное издание Science.

По его данным, в последнее время датчики отслеживают растущее количество нейтронов, что говорит о реакции деления, которая происходит в одной из труднодоступных комнат разрушенного реакторного зала. Раньше такую реакцию провоцировала дождевая вода, которая попадала внутрь помещения сквозь щели в старом саркофаге под названием "Укрытие" и замедляла нейтроны, увеличивая их шансы на расщепление ядра урана. Сейчас же реактор накрыт новым сооружением, поэтому подобные процессы начали вызывать беспокойство.

"Есть много неопределённостей. Но мы не можем исключить возможность [аварии]", — сказал специалист Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) в Киеве Максим Савельев.

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Главная угроза исходит от так называемых топливосодержащих материалов (ТСМ), которые получились в результате плавления урановых стержней, их оболочки, графитовых стержней и песка. Получившаяся масса слилась в единую лаву и затвердела. Учёные пришли к выводу, что каким-то образом высыхание ТСМ, на которые ранее попадал дождь, делает нейтроны более активными, а не наоборот, как это должно быть. Реакция неуправляемого деления в ТСМ может произойти после того, как тепло от деления испарит оставшуюся воду, говорится в публикации. К крупной катастрофе это не приведёт, но как минимум разрушит старое "Укрытие" и наполнит новый саркофаг радиоактивной пылью.

Одним из возможных вариантов решения проблемы является разработка специального робота, который сумеет просверлить в ТСМ отверстия и поместить внутрь специальное вещество — оно будет поглощать нейтроны. В то же время учёные считают, что химические процессы внутри реактора могут прекратиться сами по себе. Одной из версий происходящего специалисты называют конденсат внутри старого саркофага, который привёл к росту плотности потока нейтронов.

Ранее Лайф публиковал материал о воспоминаниях одного из ликвидаторов катастрофы в Чернобыле о первых днях пребывания на месте аварии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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