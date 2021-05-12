Медведчук заявил, что готов к аресту

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил журналистам, что не боится ареста и готов к нему. Такие слова он произнёс перед тем, как 12 мая прибыть в Офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы принять участие в следственных действиях по делу о госизмене .

"Я не могу комментировать по каким-либо месторождениям, я подозрение не читал, мне его не вручили, и я не готов разговаривать о том, что мне пытается вручить Генеральная прокуратура. Расцениваю это как действия, направленные в порядке политических репрессий. Не собираюсь скрываться ни от кого", — цитирует его слова портал "Страна.ua".