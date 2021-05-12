Медведчук заявил, что готов к аресту
Украинский политик назвал политическими репрессиями действия Генпрокуратуры Незалежной в рамках дела о госизмене.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил журналистам, что не боится ареста и готов к нему. Такие слова он произнёс перед тем, как 12 мая прибыть в Офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы принять участие в следственных действиях по делу о госизмене.
"Я не могу комментировать по каким-либо месторождениям, я подозрение не читал, мне его не вручили, и я не готов разговаривать о том, что мне пытается вручить Генеральная прокуратура. Расцениваю это как действия, направленные в порядке политических репрессий. Не собираюсь скрываться ни от кого", — цитирует его слова портал "Страна.ua".
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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