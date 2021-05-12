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США стали главными любителями российского мороженого

По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в первом квартале 2021 года производители из РФ увеличили экспорт мороженого в Штаты в 3,7 раза — до 1,9 тысячи тонн.

12 мая 2021, 16:43

В первом квартале 2021 года США заняли лидирующую позицию в экспорте российского мороженого, почти вчетверо увеличив закупки. Об этом свидетельствуют данные федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза России.

За три месяца в Штаты было ввезено 1,9 тысячи тонн лакомства на сумму 4,7 миллиона долларов. Вторым крупным импортёром стал Китай, нарастив ввоз российского мороженого на 43% на сумму 2,6 млн долларов.

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По объёмам поставок второе место занял Казахстан — 986 тонн против 576 тонн у Китая. При этом объём проданной в Казахстан продукции сократился на 57% в физическом выражении и на 17% — в стоимостном.

В пятёрку ведущих стран — покупателей российского мороженого вошли также Монголия и Украина. Поставки в Монголию выросли на 54% — до 559 тонн. А на Украину — на 24%, до 260 тонн.

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В целом за прошлый год объём производства мороженого в России вырос на 8% — до 451 тысячи тонн. Экспорт за последние пять лет удвоился, составив по итогам 2020 года 26 тысяч тонн.

А ранее в Китае впервые выявили коронавирус у мороженого — в городе Тяньцзинь был получен положительный результат у трёх образцов. Оказалось, что компания произвела партию лакомства из новозеландского сухого молока и украинской сухой сыворотки.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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