Следователь на суде рассказал об СВУ, установленном в день стрельбы в школе в Казани

Ильназ Галявиев, который открыл огонь по школьникам и сотрудникам в гимназии № 175 в Казани, в день нападения установил в здании самодельное взрывное устройство (СВУ). Эту информацию подтвердил следователь на заседании Советского суда Казани. Обвиняемый разместил бомбу на первом этаже. СВУ было оснащено поражающими элементами.

"Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами", — сказал следователь.

Ранее суд арестовал Галявиева на два месяца. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. До этого его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако не сомневается, что подзащитного арестуют.

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