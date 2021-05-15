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Парижская полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов

13 мая МВД Франции запретило проведение в городе акции из-за ситуации на Ближнем Востоке.

15 мая, 16:08

Скриншот видео © Соцсети

Парижская полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона пропалестинской демонстрации. Видео © Соцсети

В Париже полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона пропалестинской манифестации, запрещённой МВД Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Видео очевидцев с места событий уже наводнили социальные сети.

Как стало известно, акция в поддержку Палестины собрала десятки манифестантов в северных кварталах французской столицы. У многих из них в руках были палестинские флаги, а также плакаты с лозунгами солидарности с народом этой страны.

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При этом ещё до начала манифестации к месту сбора участников стянулись парижские полицейские. Согласно информации префектуры города, за порядком следят более четырёх тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

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"Наша стратегия вполне ясная — немедленное пресечение демонстрации", — заявил префект парижской полиции Дидье Лальман.

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13 мая министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить проведение демонстрации в Париже из-за увеличения напряжённости на Ближнем Востоке. Он напомнил, что аналогичные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, призвав префектов регионов проявлять особую бдительность по этому вопросу. Административный суд Парижа назвал решение министра правомерным. Также распоряжение французских властей о запрете демонстрации в Париже поддержала лидер движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Как уточняет BFM TV, кроме Парижа, пропалестинские манифестации сегодня проходят в Марселе, Лионе и Страсбурге, где местные власти не запрещали сбор участников. По данным МВД Франции, на момент начала демонстраций обстановка в этих городах была спокойной.

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А ранее Лайф сообщал, что во Франции "жёлтые жилеты" вышли на первомайские демонстрации и устроили стычки с силовиками. В общей сложности во всех городах страны в акциях приняли участие около 100 тысяч человек.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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