Министр обороны Израиля заявил о продолжении атак по сектору Газа
По его словам, власти не заинтересованы в эскалации конфликта, но при этом готовы к любому развитию событий.
Министр обороны Израиля Бени Ганц. Фото © ТАСС / EPA
Израиль не заинтересован в развитии конфликта, однако пока не намерен прекращать атаки в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны страны Бени Ганц.
"Наряду с боевыми действиями в Газе мы наблюдаем эскалацию в других районах, включая Иудею и Самарию (историческое название бывшей столицы Израильского царства в 875–722 гг. до н.э. — Прим. Лайфа). Израиль не заинтересован в эскалации, но готов к любому сценарию. Если терроризм поднимет голову — мы её опустим", — приводит его слова портал Mignews.
При этом Ганц заявил, что израильская армия ещё планирует новые атаки, прежде чем страна вернётся "к безопасности и спокойствию".
Ранее Лайф сообщал, что палестинские радикалы из сектора Газа за минувшую ночь выпустили по территории Израиля более двухсот ракет. При этом израильская авиация уничтожила ракетную установку, с помощью которой движение ХАМАС обстреливало Иерусалим.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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