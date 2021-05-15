Эквадор зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
Препарат одобрен к использованию в более чем 60 странах общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.
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Эквадор стал 66-й страной, зарегистрировавшей российскую антиковидную вакцину "Спутник V". Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте препарата.
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Республике Эквадор", — указали в Российском фонде прямых инвестиций.
Как отмечается, исследования в ряде стран показывают, что "Спутник V" является наиболее безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. Препарат занимает второе место среди антиковидных вакцин в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.
Ранее сегодня Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину "Спутник лайт". Это позволит ускорить процесс вакцинации и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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