Эквадор зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Эквадор стал 66-й страной, зарегистрировавшей российскую антиковидную вакцину "Спутник V". Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте препарата.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Республике Эквадор", — указали в Российском фонде прямых инвестиций.

Как отмечается, исследования в ряде стран показывают, что "Спутник V" является наиболее безопасной и эффективной вакциной от коронавируса. Препарат занимает второе место среди антиковидных вакцин в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.