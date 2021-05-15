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Коварные лучи: врач рассказала россиянам, как защитить кожу от солнца весной

Перед выходом на улицу следует ориентироваться не на температуру воздуха, а на УФ-индекс, отметила специалист.

15 мая, 13:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Весеннее солнце не так безобидно, как кажется на первый взгляд. О том, почему уже сейчас следует пользоваться солнцезащитным кремом, рассказала врач-косметолог Дарья Баскакова.

"Своим пациентам, особенно если уже есть склонность, например, к пигментным пятнам и прочее, либо если пациент принимает лекарственные препараты фотосенсибилизирующие, то есть повышающие риск, опять же, фотоповреждений, то мы на самом деле уже где-то с конца марта – начала апреля рекомендуем использовать солнцезащитные средства", — пояснила специалист в интервью телеканалу "Звезда".

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Косметолог советует перед выходом на улицу ориентироваться не на температуру воздуха, а на УФ-индекс. Его легко можно проверить в смартфоне в приложении "Погода". Так, по словам Баскаковой, начиная с УФ-индекса 2–3, уже следует применять солнцезащитные средства. Для Москвы, например, в этот период рекомендуется использовать крема и лосьоны с SPF-защитой от 30. В основном опасным считается период с апреля по октябрь, отметила эксперт.

Также медик напомнила, что долгое пребывание на солнце без какой-либо защиты чревато ожогами, особенно это распространяется на людей с 1-м и 2-м фототипами кожи. По словам Баскаковой, всего существует шесть фототипов — и чем меньше фототип кожи, тем больше рисков получить солнечный ожог.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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