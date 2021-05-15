Маньяк по кличке Чикатило не смог объяснить, зачем убил 12-летнюю школьницу

Жестокий убийца 12-летней девочки под Нижним Новгородом не смог объяснить причины своего поступка. Видео © LIFE

49-летний Сергей М., которого обвиняют в жестоком убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, заявил, что не может объяснить причины своих действий.

"Я не могу это объяснить", — отвечает мужчина на вопрос о совершённом преступлении.

На кадрах из зала суда, где сегодня состоялось заседание об избрании Сергею меры пресечения, видно, что злоумышленник преимущественно стоит с опущенной головой и не отвечает на вопросы.