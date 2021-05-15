Маньяк по кличке Чикатило не смог объяснить, зачем убил 12-летнюю школьницу
На заседании суда, где ему избирали меру пресечения, Сергей преимущественно стоял с опущенной головой и не отвечал на вопросы.
Жестокий убийца 12-летней девочки под Нижним Новгородом не смог объяснить причины своего поступка. Видео © LIFE
49-летний Сергей М., которого обвиняют в жестоком убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, заявил, что не может объяснить причины своих действий.
"Я не могу это объяснить", — отвечает мужчина на вопрос о совершённом преступлении.
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На кадрах из зала суда, где сегодня состоялось заседание об избрании Сергею меры пресечения, видно, что злоумышленник преимущественно стоит с опущенной головой и не отвечает на вопросы.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 13 мая. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту расправы возбудили уголовное дело.
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На теле девочки обнаружили следы сексуального насилия, а на шее было три ножевых ранения. Позже в деле появился подозреваемый — незнакомец подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии. Спустя некоторое время его задержали, он был ранее судим за изнасилование. На допросе предполагаемый преступник сознался в убийстве 12-летней школьницы. Ему предъявили обвинение и арестовали на 1 месяц и 28 суток.
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