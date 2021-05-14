В деле об убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области появился новый подозреваемый. Видео © LIFE

В деле об убийстве 12-летней девочки из Нижегородской области появился подозреваемый. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, сейчас следователи устанавливают личность неизвестного на велосипеде, который попал на камеры видеонаблюдения рядом с лесополосой, где было найдено тело погибшей.

По словам местных жителей, этого же мужчину в камуфляже видели 26 апреля в том же лесу. В тот день он что-то внимательно там разглядывал. Как отметил собеседник Лайфа, давность смерти школьницы и выезд велосипедиста из лесополосы совпадают по времени.

К слову, в роковой день погибший ребёнок не дошёл до дома половину пути. Девочка возвращалась из школы с одноклассником, который живёт недалеко от неё. Маме она позвонила в 14:09 и сказала, что идёт домой, а в 15:00 телефон пятиклассницы уже был недоступен. Как уточнил источник Лайфа, гаджет лежал рядом с трупом девочки в выключенном состоянии. Вероятно, его отключил преступник, потому что зарядка была полной.

На половых органах девочки также обнаружены следы сексуального насилия. В данный момент следователи проводят экспертизу и отрабатывают предполагаемый маршрут погибшего ребёнка.

По словам источника Лайфа, семья погибшей школьницы положительная, мама работает в детском саду. Девочка была жизнерадостным, активным и прилежным ребёнком.