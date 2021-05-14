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В деле об убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области появился новый подозреваемый

Сейчас следователи устанавливают личность незнакомца, который подозрительно себя вёл около лесополосы, где было найдено тело пятиклассницы. Также мужчину заметили там за несколько дней до трагедии.

14 мая, 06:51

В деле об убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области появился новый подозреваемый. Видео © LIFE

В деле об убийстве 12-летней девочки из Нижегородской области появился подозреваемый. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, сейчас следователи устанавливают личность неизвестного на велосипеде, который попал на камеры видеонаблюдения рядом с лесополосой, где было найдено тело погибшей.

По словам местных жителей, этого же мужчину в камуфляже видели 26 апреля в том же лесу. В тот день он что-то внимательно там разглядывал. Как отметил собеседник Лайфа, давность смерти школьницы и выезд велосипедиста из лесополосы совпадают по времени.

Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

К слову, в роковой день погибший ребёнок не дошёл до дома половину пути. Девочка возвращалась из школы с одноклассником, который живёт недалеко от неё. Маме она позвонила в 14:09 и сказала, что идёт домой, а в 15:00 телефон пятиклассницы уже был недоступен. Как уточнил источник Лайфа, гаджет лежал рядом с трупом девочки в выключенном состоянии. Вероятно, его отключил преступник, потому что зарядка была полной.

На половых органах девочки также обнаружены следы сексуального насилия. В данный момент следователи проводят экспертизу и отрабатывают предполагаемый маршрут погибшего ребёнка.

В Нижегородской области девочка умерла в детсаду после кровотечения

В Нижегородской области девочка умерла в детсаду после кровотечения

По словам источника Лайфа, семья погибшей школьницы положительная, мама работает в детском саду. Девочка была жизнерадостным, активным и прилежным ребёнком.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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