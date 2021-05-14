В Израиле опровергли сообщения о начале наземного вторжения в сектор Газа

Наземные силы израильской армии отрицают вторжение в сектор Газа по суше, о котором говорили многие СМИ. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в эфире телеканала.

Израильские военные корреспонденты заявили, что "наземного вторжения не было, вёлся артиллерийский обстрел". В свою очередь в Армии обороны Израиля отметили, что есть приказ быть готовыми ко входу войск в сектор Газа, однако там не уточнили, будут ли события развиваться таким образом.