В Израиле опровергли сообщения о начале наземного вторжения в сектор Газа
Однако в армии еврейского государства отметили, что есть приказ быть готовыми к такому развитию событий.
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Наземные силы израильской армии отрицают вторжение в сектор Газа по суше, о котором говорили многие СМИ. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
"Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в эфире телеканала.
Израильские военные корреспонденты заявили, что "наземного вторжения не было, вёлся артиллерийский обстрел". В свою очередь в Армии обороны Израиля отметили, что есть приказ быть готовыми ко входу войск в сектор Газа, однако там не уточнили, будут ли события развиваться таким образом.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали. В еврейском государстве жертвами атак стали семь израильтян, ещё 523 ранены.
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