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"Будь любезна, побатрачь": Невеста украинского футболиста рассказала, как её звали сниматься в порно

В месяц девушке обещали платить около 350 тысяч долларов. Сама Дарья считает, что её типаж не подходит для "клубнички".

14 мая, 05:11
<p>Дарья Савина. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN9pstkDba8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">savinadasha</a>/<a href="https://www.instagram.com/p/CNx8CYfDPqy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">savinadasha</a></p>

Дарья Савина. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / savinadasha/savinadasha

Украинская журналистка и модель Дарья Савина, которая является невестой футболиста донецкого "Шахтёра" Валерия Бондаря, призналась, что в США ей предлагали сниматься в порно "за большие деньги". Девушка говорит, что была удивлена.

"Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Казалось бы, где я и где порно? Как по мне, порно — это всё-таки другой типаж. Или это я такое порно смотрела и таких порноактрис видела, не знаю", — поделилась 20-летняя Дарья в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Фото © Instagram / savinadasha

Фото © Instagram / savinadasha

Девушка рассказала, что за съёмки в США предлагали около 350 тысяч долларов в месяц. "Интересное" предложение Дарья получила через "Инстаграм" — кастинг-менеджер нашла модель и написала ей. Дальше ей дали контакты менеджера, у которого был русский номер. По словам невесты футболиста, "на всю эту лабуду" отправляют больше русских девочек.

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"Ты прилетаешь туда — там для тебя есть машина, питание, вилла… Но ты, будь любезна, побатрачь", подытожила 20-летняя украинка.

Ранее Лайф писал о модели из России, которую из-за порно ищет вся полиция Бали.

Авторы
Юлия Коновалова

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