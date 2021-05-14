"Будь любезна, побатрачь": Невеста украинского футболиста рассказала, как её звали сниматься в порно

Украинская журналистка и модель Дарья Савина, которая является невестой футболиста донецкого "Шахтёра" Валерия Бондаря, призналась, что в США ей предлагали сниматься в порно "за большие деньги". Девушка говорит, что была удивлена.

"Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Казалось бы, где я и где порно? Как по мне, порно — это всё-таки другой типаж. Или это я такое порно смотрела и таких порноактрис видела, не знаю", — поделилась 20-летняя Дарья в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Фото © Instagram / savinadasha

Девушка рассказала, что за съёмки в США предлагали около 350 тысяч долларов в месяц. "Интересное" предложение Дарья получила через "Инстаграм" — кастинг-менеджер нашла модель и написала ей. Дальше ей дали контакты менеджера, у которого был русский номер. По словам невесты футболиста, "на всю эту лабуду" отправляют больше русских девочек.

"Ты прилетаешь туда — там для тебя есть машина, питание, вилла… Но ты, будь любезна, побатрачь", — подытожила 20-летняя украинка.