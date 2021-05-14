Генсек ООН призвал прекратить ракетные удары между Израилем и Газой ради Уразы-байрама

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить ракетные удары между Израилем и сектором Газа ради праздника разговения Ураза-байрам.

"Из уважения к духу праздника Ид аль-Фитр я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Погибло слишком много ни в чём не повинных мирных жителей", — написал Гутерриш в "Твиттере".

По его мнению, боевые действия могут ещё больше усугубить обострение конфликта и экстремистскую деятельность во всём регионе.