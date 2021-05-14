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Генсек ООН призвал прекратить ракетные удары между Израилем и Газой ради Уразы-байрама

По его мнению, боевые действия могут ещё больше усугубить экстремистскую деятельность в регионе.

14 мая, 04:51
<p>Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © ООН</p>

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить ракетные удары между Израилем и сектором Газа ради праздника разговения Ураза-байрам.

"Из уважения к духу праздника Ид аль-Фитр я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Погибло слишком много ни в чём не повинных мирных жителей", — написал Гутерриш в "Твиттере".

По его мнению, боевые действия могут ещё больше усугубить обострение конфликта и экстремистскую деятельность во всём регионе.

По территории Израиля за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет

По территории Израиля за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали. В еврейском государстве жертвами атак стали семь израильтян, ещё 523 ранены.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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