По территории Израиля за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет
В результате авиаударов погибло семь жителей еврейского государства.
Фото © Facebook / Israel Defense Forces
Порядка 1750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по объектам в Израиле с 10 мая. Об этом сообщила Армия обороны еврейского государства в "Твиттере".
В результате авиаударов погибло семь израильтян, ещё 523 жителя Израиля получили ранения различной степени тяжести.
"В ответ Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, более 100 боевиков [движения] ХАМАС и "Исламского джихада", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали.
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