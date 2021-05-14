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По территории Израиля за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет

В результате авиаударов погибло семь жителей еврейского государства.

14 мая, 04:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/idfonline/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israel Defense Forces</a></p>

Фото © Facebook / Israel Defense Forces

Порядка 1750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по объектам в Израиле с 10 мая. Об этом сообщила Армия обороны еврейского государства в "Твиттере".

В результате авиаударов погибло семь израильтян, ещё 523 жителя Израиля получили ранения различной степени тяжести.

"В ответ Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, более 100 боевиков [движения] ХАМАС и "Исламского джихада", — говорится в сообщении.

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Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали.

Израильская армия начала воздушную и наземную атаку сектора Газа

Израильская армия начала воздушную и наземную атаку сектора Газа

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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