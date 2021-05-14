По территории Израиля за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет

Порядка 1750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по объектам в Израиле с 10 мая. Об этом сообщила Армия обороны еврейского государства в "Твиттере".

В результате авиаударов погибло семь израильтян, ещё 523 жителя Израиля получили ранения различной степени тяжести.

"В ответ Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, более 100 боевиков [движения] ХАМАС и "Исламского джихада", — говорится в сообщении.