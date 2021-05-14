Бывший мэр российского города получил восемь лет колонии за взятку

Сахалинский областной суд оставил приговор практически без изменений, и теперь бывший мэр Корсаковского городского округа Сахалина Александр Рудаков проведёт восемь лет в колонии строгого режима за получение взятки. Вердикт вступил в законную силу, сообщили журналистам в пресс-службе Прокуратуры Сахалинской области.

"Суд апелляционной инстанции по результатам изучения материалов дела и с учётом позиции прокурора изменил приговор в части дополнительного наказания, приведя его в соответствие с требованиями уголовного закона, в остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу. Осуждённый взят под стражу в зале суда", — сказали в надзорном ведомстве.

Судом было установлено, что Рудаков, занимая должность мэра, получил от местного предпринимателя для заключения договора подряда полмиллиона рублей, являющихся частью требуемой взятки в семь миллионов рублей. Рудакова признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 35 миллионов рублей. Он также был лишён права занимать должности в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления на пять лет. Но бывший чиновник обжаловал приговор.